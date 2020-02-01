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الأهلي يتعادل مع الهلال ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

الرياضة

الأهلي
الأهلي
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المصريون ووكالات

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تعادل فريقا الأهلي ومضيفه الهلال السوداني بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على إستاد "الجوهرة الزرقاء" بمدينة أم درمان بولاية الخرطوم، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وبهذه النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور الثمانية، برصيد 11 نقطة في المركز الثاني، خلف النجم الساحلي التونسي الذي يحتل صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة.
وأحرز محمد مجدي قفشة هدف الأهلي في مرمي الهلال السوداني، في الدقيقة 48 من المباراة، لتدوي هتافات جماهير الأهلي في ملعب "الجوهرة الزرقاء"، تشجيعًا لفريقهم.
واندلعت أحداث شغب في الدقيقة 75 من المباراة، بعدما احتج الجمهور على حكم المباراة، واقتحم أفراد من خارج الملعب ملعب المباراة، في وقت أمطرت جماهير الهلال الملعب بزجاجات المياه وقطع بلاستيكية، ثم داهمت قوات الأمن الملعب، وفرضت كردونًا أمنيًا حول طاقم الحكام وفريق الأهلي، وتوقفت المباراة لنحو 10 دقائق قبل أن يقرر الحكم استئناف اللعب.
وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق، أحرز عبد الرازق عمير هدف الهلال، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، لكن جماهير الهلال أمطرت الملعب بعد ذلك ودكة الأهلي بالمقاعد، وفرضت قوات الأمن طوقًا في الملعب حول طاقم الحكام ودكة بدلاء الأهلي.

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