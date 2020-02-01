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مئات الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب ضد "صفقة القرن"

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تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء السبت، وسط تل أبيب، رفضًا لخطة السلام الأمريكية المزعومة المسماة "صفقة القرن، بحسب إعلام عبري.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، أن نشطاء من أحزاب ومنظمات حقوقية يسارية، نظمت تظاهرة جابت شوارع رئيسية في تل أبيب.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها باللغتين العبرية والعربية، من بينها: "هناك طريق آخر"، "نرفض الخطة الأميركية"، و"نعم للسلام، وليس للضم".
وشارك في التظاهرة قيادات من أحزاب اليسار مثل "العمل" و"ميرتس".
ونقلت الصحيفة عن عضوة الكنيست عن حزب ميرتس، تمارا زاندبيرغ، قولها إن "خطة ترامب ليست خطة للسلام، بل هي عبارة عن فكرة ضم وترحيل، ووصفة آمنة لمزيد من العنف قد يضرب المنطقة بأسرها".
وأكدت أن "أي خطة سلام تتم بالتوافق بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية، وليس فرضها بما يتماشى مع مصالح طرف على حساب آخر".


والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.


وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. -

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