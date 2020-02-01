بسبب "كورونا".. إسرائيل تمنع 50 صينيا من دخول تل أبيب

01 فبراير 2020 - 10:50 م

منعت السلطات الإسرائيلية، السبت، 50 مواطنا صينيا من دخول تل أبيب، تحسبا من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن الصينين الذين منعوا من دخول تل أبيب، جاءوا على متن رحلة جوية قادمة من العاصمة الروسية موسكو.



وبحسب الهيئة؛ فقد قرر موظفو سلطة السكان والهجرة (حكومية) إعادتهم من حيث جاءوا.



ولم تُعلن إسرائيل، عن وجود أي حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، لكنها اشتبهت بعدد من الحالات في مطار "بن غوريون".

