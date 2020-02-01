لحين تأكيد خلوها من "كورونا".. لبنان يرفض استقبال باخرة صينية

أعلنت وزارة الأشغال والنقل اللبنانية، السبت، منع استقبال باخرة صينية قادمة إلى لبنان، لحين التأكد من سلامتها، لمنع انتشار فيروس "كورونا الجديد".



وقالت الوزارة، في بيان، إنها طلبت من مرفأي طرابلس وبيروت عدم استقبال الباخرة، لحين وصول "تأكيد من الجهات المختصة ذات الصلاحية، ولاسيما وزارة الصحة العامة، بالسماح باستقبالها، وتوفر كامل الشروط الصحية المطلوبة لذلك".

وقالت الوزارة، في بيان، إنها طلبت من مرفأي طرابلس وبيروت عدم استقبال الباخرة، لحين وصول "تأكيد من الجهات المختصة ذات الصلاحية، ولاسيما وزارة الصحة العامة، بالسماح باستقبالها، وتوفر كامل الشروط الصحية المطلوبة لذلك".