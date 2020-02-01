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696 جنيهًا للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم

مال وأعمال

الذهب
الذهب
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أحمد سالم

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أسعار الذهب

ارتفاع

مال وأعمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت أول فبراير 2020، ، ارتفاعًا ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 696 جنيهًا للجرام، مقابل 694 جنيهًا خلال بداية تعاملات أمس.

وقال سكرتبر شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، نادي نجيب، إن سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية ارتفع عند أعلى سعر في خمسة أشهر، وذلك في آخر أيام التعاملات في البورصة لتقترب الأوقية من 1590 دولارًا.

وتؤثر أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية على سعر الذهب في مصر، إضافة إلى سعر الأوقية عالميًّا.

وتأتي أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 696 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 797 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 597 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5570 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1590 دولارًا.


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