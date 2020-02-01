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أبطال إفريقيا.. تعادل سلبي بين الأهلي والهلال السوداني في الشوط الأول

الرياضة

الاهلى
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أمير سعد

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الأهلي يهزم الهلال السوداني ويستعيد توازنه في دوري الأبطال

المصريون

الاهلى

الهلال السوداني

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة الشوط الأول من مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام الهلال السوداني، المقامة حاليًا على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الأهلي بالضغط المتواصل لإدراك هدف مبكر لإرباك فريق الهلال السوداني .

واعتمد لاعبو الهلال السوداني علي الكرات الطويلة بعد ما أغلق النادي الاهلي جميع المساحات أمامهم، خاصة الأطراف الذين يتميزون بها .

وحصل صامويل ميرغني لاعب الهلال على بطاقة صفراء بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المواجهة، قبل أن يتدخل أيمن أشرف على الحارس جمال سالم في كرة عرضية، ليحصل هو الآخر على بطاقة في الدقيقة الخامسة.

وجاءت فرصة للأهلي بعد تمريرة رائعه لتصل لـ مروان محسن داخل منطقة الجزاء وسددها قوية أعلى مرمى الهلال  لتضيع كرة كادت ان تكون خطيرة على مرمى الهلال.

وأشهر حكم المباراة بطاقه صفراء لـ أليو ديانج بعد تدخل عنيف علي لاعب الهلال السوداني .

وفي الدقيقة 30  حصل أيمن أشرف علي ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسري بعد تدخل قوي من مدافع الهلال ناصر الدين عمر والحكم يشهر بطاقة صفراء له .

ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، أمام النجم الساحلي التونسي بتسع نقاط، متساويًا مع الهلال، ثم بلاتينيوم بطل زيمباوي بنقطة واحدة.


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