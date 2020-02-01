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شاب ينهي حياته من البلكونة بعد خلاف مع والدته

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جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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أحمد سالم

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انتحار

شاب ينهي حياته

أقدم شاب اليوم السبت، على الانتحار حين ألقى بنفسه من بلكونة شقته الكائنة بالطابق الثامن في أحد عقارات شارع الطيران بمدينة نصر، بعد مشادة مع والدته.

ويبلغ المتوفى من العمر 20 عاما وهو "م.ل"، طالب جامعي بإحدى الأكاديميات الخاصة بالقاهرة، ويعاني من أزمة نفسية ألمت به بعد وفاة والده.

وبمناقشة أسرة المتوفى قالوا إنه كان دائم التشاجر مع والدته التي كانت تنهره بصفة مستمرة.

وتابع المصدر بقوله إن المتوفى كان يتناول أدوية للعلاج من الاكتئاب، والذي أصيب به عقب وفاة والده منذ 3 سنوات.

وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الحادث، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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