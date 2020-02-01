01 فبراير 2020 - 08:17 م

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سبب استبعاد أحمد فتحي من مواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى فتحي من آلام في الكاحل خلال المران الأخير للفريق، الذي أقيم أمس على ملعب الجوهرة الزرقاء.

ويلتقي الأهلي مع الهلال في التاسعة مساء اليوم، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.