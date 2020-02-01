» انفجار ضخم يهز وسط غزة

بث مباشر.. مباراة الهلال السوداني والأهلي
الصين تطارد المواطنين بالطائرات بسبب «كورونا»
8 أسباب لاختيار مصر أفضل مقصد سياحي لـ2020
صراع مبكر بين «شوبير» و«أبوريدة» على زعامة «الجبلاية»
بعد قتله شابًا.. ما ذا فعلت أصالة لحماية ابنها؟
بيان ناري.. الجامعة العربية ترفض«صفقة القرن»
الجزائر تشن هجومًا حادًا على "أردوغان"
تدهور صحة تركي آل الشيخ وإعلامي يطلب الدعاء له
الحكم بحبس «محمد علي» 5 سنوات
«واتساب» يوقف الخدمة عن الملايين من مستخدمي «أندرويد» و«آي فون»
الطيب حسين
وقع انفجار قبل قليل، في منطقة الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.
وأفادت أنباء بوقع مصابين في الانفجار بحسب روسيا اليوم.
فجر
05:27
شروق
06:53
ظهر
12:13
عصر
15:13
مغرب
17:34
عشاء
19:04