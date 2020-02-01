تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة نواذيبو الموريتاني

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، قائمة مباراة فريقه لمواجهة نواذيبو بطل موريتانيا في السادسة من مساء الأحد على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان – أحمد دعدور
خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن منصور – علي جبر – عبد الله بكري – طارق طه – محمد حمدي
خط الوسط: عبد الله السعيد – إبراهيم حسن – نبيل عماد دونجا – عمر جابر – عمر العيوني – إسلام عيسى – أحمد توفيق – محمود حمادة
خط الهجوم: جون أنطوي – دودو الجباس
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