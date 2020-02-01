» السعودية: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى

01 فبراير 2020 - 08:01 م

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، أن "القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية.

جاء هذا خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم، مشددًا على وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددا على أنها ستبقى دوما داعمة لخيارات الشعب الفلسطيني.

وقال إن "جهود السلام يجب أن تهدف إلى التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".

وتابع االوزير: "نحن مع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وأن جهود السلام يجب أن تهدف إلى التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".

وكانت الخارجية السعودية، أعلنت في وقت سابق عن "تقديرها" لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "صفقة القرن"، داعية إلى بدء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.