إلغاء إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم بإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنائية أخرى.

وكانت النقض قضت في وقت سابق اليوم، بقبول الطعن المقدم من عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ونجله و6 آخرين، على قرار محكمة الجنايات بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة أصدرت قرارًا بإدراج «أبوالفتوح» وآخرين على قوائم الإرهابيين، بناء على مذكرة مقدمة من النائب العام، والمرفق بها تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة، أكدت «ارتكابهم عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها».