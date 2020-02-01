الصين تطارد المواطنين بالطائرات بسبب «كورونا»

في إطار جهودها لمكافحة "فيروس كورونا"، لجأت السلطات في الصين إلى استخدام طائرات بدون طيار مزودة بمكبرات صوت للقيام بدوريات في شوارع القرى والمدن، لتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الأقنعة، كأحد إجراءات الوقاية من الفيروس.

وتقوم الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض من المارة في الشوارع بتوبيخ الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة في الأماكن العامة وسط تفشي فيروس كورونا، حسب وسائل الإعلام الصينية الحكومية.

ونشرت وكالة "شينخوا" وصحيفة "جلوبال تايمز"، مقاطع فيديو لطائرات بدون طيار تنبه الناس في المناطق الريفية لضرورة ارتداء الأقنعة في "هذه الأوقات".

وحظيت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، كوسيلة جديدة لزيادة الوعي بالمرض.

من جهة أخرى، أصدرت مصلحة الدولة للهجرة في الصين، إرشادات للوقاية من فيروس "كورونا" بست لغات، بينها الإنجليزية والروسية والفرنسية الألمانية واليابانية والكورية، للأجانب الموجودين في الصين.

وتنصح الإرشادات الصحية، الأجانب في الصين بتعزيز الحماية الشخصية، ومراقبة الحالة الصحية، وتقليل الأنشطة الخارجية، والحفاظ على درجة عالية من النظافة الشخصية، والعادات الصحية خلال فترة تفشي الوباء.



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