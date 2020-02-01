تفاصيل وصلة هزار انتهت بمقتل نجل المذيعة مروة ميمي

أجرى ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة ووحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل، معاينة في قضية الشاب "كريم" نجل المذيعة مروة ميمي المذيعة بقناة النهار، ولاعب نادي بتروجيت، بعد إصابته الأول بطلق ناري في الرأس.

وجاءت نتيجة المعاينة أن 20 دقيقة هزار بين 5 أصدقاء انتهت بطلقات نارية ودماء وجثة، داخل شقة بحي الزمالك بمنطقة قصر النيل بالقاهرة.

وقالت التحريات والمعاينة إن مناظرة الجثة، أسفرت عن أن الطلقة أصابت رأس المجني عليه، وأحدثت دخول وخروج، موضحة أن المسافة التي أطلق منها الرصاص تجاه الضحية أقل من نصف متر.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الضحية كان بصحبة أصدقائه في إحدى الشقق السكنية بحي الزمالك، وكانوا في وصلة هزار، وأخرج أحدهم "طبنجة" وبدوأ في لعبة "الحظ"، وبدأ الجميع يتبادل الأدوار في اللعبة وخرجت طلقة عن طريق "الخطأ"، وأصابت الضحية، في رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وأضافت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أنه عقب تلقي بلاغ بالواقعة، أسرعت القوات إلى مسرح الجريمة، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحري أن الضحية كان يمزح وأطلق أحد أصدقائه الرصاصة فقتله.

وتحفظت القوات على المتهمين الأربعة، وسلاح الجريمة، كما أمر مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية، وبدأت في استجواب أصدقاء المجني عليه، وحرزت سلاح الجريمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.