» «ناهد السباعي» لـ«زلابيا»: أنا مثلك تعرضت للتنمر بسبب شكلي

01 فبراير 2020 - 07:03 م

حرصت الفنانة ناهد السباعي على تقديم الدعم للفتاة "زلابيا"، التي تعرضت للتنمر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت "السباعي"، صورة لـ "زلابيا" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، وقارنت بينها وبين الشخصية التي أدتها في مسلسل "هبة رجل الغراب"، وأشارت إلى أنها تعرضت في الواقع للتنمر من شكلها.

وكتبت قائلة: "افتكرت هبة قوي لما شوفت زلابية الحلوة... بصي يا قمر الراجل الي ميحبكيش من جواكي قبل براكي يبقي ميستهلش قلبك الابيض ده. هبة معملتش عمليات تجميل هبة شالت الحسنة وحطت ميك اب حلو زيك بالظبط".





وأضافت: "كل بنات العالم لو حطوا ميك اب مش حلو هيغير شكلهم وانت اصلا حلوة ويامه ممثلين اتعرضوا للتنمر علي شكلهم زيك واكتر وانا واحده منهم".

وتابعت "السباعي" في ختام رسالة الدعم التي قدمتها للفتاة ضحية التنمر، قائلة: "ثقي ف ربنا انه شايلك الاحسن لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع و فرحك الي جاي انا هتعزم عليه و نعملك احلي ليلة لاحلي بنوته".