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«كارتيرون»: الزمالك تأهل عن مجموعة صعبة

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون
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المصريون

الزمالك

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، سعادته بالتأهل إلى دور الـ8، مشيرًا إلى أن المنافسة في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا كان أمراً صعب، التى ضمت إلى جانب الزمالك كلا من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو الزامبى.

وقال كارتيرون في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة أول أغسطس الأنجولى، التى انتهت بالتعادل السلبى، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات باللقاء الذى أقيم بأنجولا، بإنه يعيش الأجواء الإفريقية منذ 10 سنوات ويعلم قوة فرق المجموعة، مشددا على أن جميع الفرق لديها قدرة على الفوز داخل ملعبها وتابع:"فخور بأداء اللاعبين رغم التعادل وسعيد بمستوى لاعب مثل زيزو الذي شارك في وسط الملعب وقدم آداء رائع وهو ما يثبت أن اللاعبين قادرين على اللعب في أكثر من مركز".

واستطرد كارتيرون حديثه مؤكدا رضاه عن مستوى الصاعد أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق في المباراة وأن تغييره جاء بعد استهلاكه بدنيا ونزول الونش بدلا منه وكذلك أعرب عن رضاه بمشاركة الثنائي كاسونجو ومحمد عنتر في المباراة وأضاف:"تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين ومنحتهم طاقة وحماس لمحاولة التغلب على حرارة الجو والفريق ظهر بصورة طيبة على مدار المباراة".

وعن الحارس جنش قال كارتيرون أنه ينتظر التوقيت المناسب لمنحه الفرصة وهو الآن في جاهزيه جيدة من خلال المشاركه في التدريبات وشدد المدير الفنى للزمالك على أنه منح الفرصة لجميع اللاعبين لتجهيزهم للفترة المقبلة خاصة وأن الفريق كان قد ضمن التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة.

واختتم كارتيرون تصريحاته بالتأكيد على احترامه لجميع الفرق المتأهلة لربع النهائي مشيرا إلى أن الفريق جاهز لخوض أي مواجهة رغم صعوبتها خاصة وأن مباراة الذهاب ستكون على ملعب الفريق والإياب خارج مصر.

وتعادل الزمالك بدون أهداف مع أول أغسطس، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم، السبت، فى ستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا وتأهل الزمالك إلى جانب مازيمبى الكونغولى لدور الثمانية بالبطولة حيث تصدر الفريق الكونغولى، المجموعة، برصيد 14 نقطة علما بأنه حسم تأهله فى وقت مبكر للدور ربع النهائى من المسابقة برفقة الزمالك الذى احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفى مؤخرة ترتيب المجموعة زيسكو الزامبى برصيد 3 نقاط.

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