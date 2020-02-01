«أصالة» تدفع مبلغًا ضخمًا لإعفاء نجلها من تهمة القتل

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سوريا

أصالة

نجل أصالة

وافقت الفنانة السورية أصالة نصري، على دفع مبلغًا ضخمًا لوالد الشاب ضحية سيارة نجل الفنانة، عندما دهسه في حادث مروع بمصر الجديدة مما أدى لوفاته.

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام “خالد أيمن” أصالة، في حادث تسبب في قتل شاب مصري يدعى “هاني شاكر”، بالتصالح، وذلك بعد موافقة أهل المجني عليه على التصالح مع المتهم.

وقال والد المجني عليه، شاكر محمد عبد الهادي، بحسب صحيفة “المرصد” إنه تنازل بالصلح عن القضية، في مقابل مبلغ مليون جنيه.

وبداية الواقعة ترجع إلى ورود بلاغ للجهات المعنية بقسم شرطة القاهرة الجديدة، عن وجود حادث كبير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين وفاة المجني عليه، وهروب المتسبب في الحادث.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، وتكثيف التحريات تبين أن وراء الحادث المتهم “خالد أيمن” نجل الفنانة أصالة، إلا أن المتهم قام بتسليم نفسه لقوات الأمن واعترف بتسببه في الحادث بطريق الخطأ.


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