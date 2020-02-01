الشرطة السودانية توجه رسالة للجماهير قبل مواجهة الهلال والأهلي

01 فبراير 2020 - 06:11 م

وجهت الشرطة السودانية، رسالة هامة للجماهير قبل مباراة اليوم السبت بين فريقي الهلال السوداني والأهلي المصري، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتفقد الفريق أول شرطة عادل محمد بشائر، مدير عام قوات الشرطة السوداني، جاهزية الإدارات الشرطية المعنية بتأمين المباراة، المقرر أن يستضيفها استاد "الجوهرة الزرقاء"، في مدينة أم درمان، بولاية الخرطوم.

واطمأن بشائر، خلال الجولة التي رافقه فيها الفريق شرطة خالد بن الوليد، مدير شرطة ولاية الخرطوم، وعدد من قادة الشرطة، على تنفيذ خطة تأمين المباراة، إلى جانب الترتيبات والتدابير التأمينية المتعلقة بانتشار شرطة المرور بمداخل الملعب والطرق المؤدية إليه، لتسهيل حركة الجمهور، فضلا عن انتشار قوات شرطة العمليات ومكافحة الشغب وقوات الاحتياطي المركزي، وقوات الدفاع المدني والمباحث والأدلة الجنائية، والكلاب البوليسية، وإسعاف الشرطة، فضلا عن المراقبة الالكترونية عبر غرفة السيطرة والتحكم بشرطة ولاية الخرطوم، وعدد من الوحدات الشرطية ذات الصلة، للحفاظ على سلامة الجمهور وتحقيق أهداف الرياضة.