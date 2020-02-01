«واتساب» يوقف الخدمة عن الملايين من مستخدمي «أندرويد» و«آي فون»

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فتحي مجدي

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اعتبارًا من اليوم، قرر تطبيق "واتساب" قطع الخدمة على ملايين الأجهزة الذكية.

وسيتم قطع الخدمة عن المستخدمين الذين تعمل هواتفهم بنظام "الأندرويد"، و"آي فون" التي تعمل بأنظمة قديمة غير محدثة. وسيتضرر من القرار على وجه الخصوصي مستخدمي "الأندرويد "إصدارات 2.3.7 ، والنسخ الأقدم من ذلك.

ولا يزال هناك ما يصل إلى 7 ملايين شخص حول العالم يستخدمون هذا الإصدار من نظام "الأندرويد"، وفقًا لشركة "جوجل". وسيتوقف عمل "واتساب" على أجهزة "آي فوون" التي تعمل بنظام " "iOS 8 والإصدارات الأقدم من ذلك.

وهناك ما يقرب من تسعة في المائة من مالكي "آي فون" على مستوى العالم، والبالغ عددهم 800 مليون يستخدمون إصدارات قديمة من نظام التشغيل "iOS "، مقارنة بـ "آبل".

وهذا يعني أن الملايين من مستخدمي تلك الهواتف لن يمكنهم استخدام "واتساب" من اليوم.

إلا أنه ولحسن حظ مستخدمي الأجهزة التي لم يتم تحدث أنظمتها، تظل معظم الهواتف الذكية قادرة على تنزيل المزيد من أنظمة التشغيل الحديثة. وتتوفر برامج مثل "iOS 9 " لأجهزة "آي فون" من "آي فون 4s ".

إذا كنت ترغب في معرفة إصدار نظام التشغيل الذي تستخدمه حاليًا، فهناك خطوات سهلة يمكنك اتخاذها.

لمستخدمي "الأندرويد"، تحتاج إلى الانتقال إلى "الإعدادات" ، ثم انقر فوق "حول الهاتف" ثم "معلومات البرنامج". أما إذا كنت أحد مستخدمي "آي فون"، فأنت بحاجة إلى الانتقال إلى "الإعدادات" ، ثم انقر فوق "عام" ثم "تحديث البرنامج".

وفي كلا الحالتين، سيظهر الإصدار الحالي من البرنامج الذي تستخدمه، ويوفر لك خيار التحديث إذا احتجت لذلك، لكن أصحاب هواتف "ويندوز" الذكية لن يكون بوسعهم ذلك، بعد أن توقف "واتساب" عن دعمها في نهاية العام الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة: "كان قرارًا قاسًيا، لكنه صحيح من أجل توفير طرق أفضل للناس للتواصل فيما بين الأصدقاء، والأسرة، والأحباء عبر واتساب".


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