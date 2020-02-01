» صن داونز يهزم الوداد ويتصدر مجموعته

01 فبراير 2020 - 05:52 م

خطف فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فوزًا صعبًا على الوداد المغربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة البرازيلي ريكاردو ناسيمينتو في الدقيقة 45 عن طريق ركلة جزاء، وأتُيحت فرص للفريق المغربي في الدقائق الأخيرة من المباراة ولكن فشلوا في إحراز هدف التعادل لنتنهي المباراة بفوز صن داونز وتلقى الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني الهزيمة الأولى له مع الفريق منذ توليه مهمة الفريق الأول.

بتلك النتيجة رفع صن داونز رصيده للنقطة 14 في المركز الأول، فيما توقف رصيد الوداد عند النقطة التاسعة في المركز الثاني، حيث ضمن كلا الفريقين التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال الجولة الماضية .