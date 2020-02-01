» ترتيب مجموعة الزمالك بعد نهاية دور المجموعات بدوري الأبطال

01 فبراير 2020 - 05:36 م

انتهت منافسات الجولة الأخير من المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا التى تواجد بها الزمالك عقب إقامة اليوم، السبت، والتى ضمت كلا من مازيمبى الكونغولى والزمالك وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

تعادل الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى، سلبياً، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وفى نفس التوقيت لعب مازيمبى الكونغولى مع زيسكو الزامبى، وحقق بطل الكونغو فوزاً كبيراً على ضيفه الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمتعلى ملعب مازيمبى بمدينة لوبومباشى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وسجل ثلاثية مازيمبي ضد زيسكو يونايتد كلا من: جاكسون موليكا عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 32 والثالث بالدقيقة 79، وتشيكو اوشيندي فى الدقيقة 61 من زمن المباراة، فيما جاء هدف الفريق الضيف الوحيد فى الدقيقة وينستون كالينجو فى الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

وبتلك النتائج واصل مازيمبى الكونغولى صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى فى دوري أبطال أفريقيا بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة علما بأنه حسم تأهله فى وقت مبكر للدور ربع النهائى من المسابقة برفقة الزمالك الذى احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفى مؤخرة ترتيب المجموعة زيسكو الزامبى برصيد 3 نقاط.