الخارجية: مصرون على عودة حقوق الشعب الفلسطيني

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومناصر لها، باعتبارها قضية العرب الرئيسية، مشيرًا إلى أن مصر تثق في حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة والمشروعة التي حرم منها.

وأضاف «شكري» خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن حق الفلسطينيين من الشرعية الدولية ومقرراتها وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة، وصولا إلى إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة أن مقررات الشرعية الدولية التي اكتسبتها فلسطين لا تخصها وحدها ولكنها تخص أساس المجتمع الدولي حفاظا على السلم والأمن الدوليين.

وتابع شكري، أن إنشاء الدولة الفلسطينية أحد المفاتيح لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بما يسمح لها باللحاق بركب التنمية والرخاء ويساعد في القضاء على الإرهاب الذي يرغب في اختطاف هذه القضية لنشر الفوضى.

وشدد سامح شكري في كلمته، على دعم مصر الثابت والكامل للقضية الفلسطينية العادلة والقيادة الفلسطينية الشرعية، وإصرارنا على إحلال السلام، وعودة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية، وتحقيق السلام بما يحفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.