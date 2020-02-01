تدهور صحة تركي آل الشيخ وإعلامي يطلب الدعاء له

01 فبراير 2020 - 05:04 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تدهور صحة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، عقب إجرائه لعملية جراحية خطيرة بنيويورك.

من جانبه طالب الإعلامي السعودي وليد الفراج، الجميع بالدعاء لـ"آل الشيخ"، مشيرًا إلى أنه يحتاج الآن الدعاء بشدة.

وكتب "الفراج" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" :« حبيبنا ابوناصر يحتاج منا جميعًا الدعوات الصادقة له بتجاوز المرحلة الصحية الحالية ، فمهمًا كانت الآلام قوية الا انك اقوى منها وستتجاوزها بأذن الله وكرمه وتعود الى ارض الوطن وانت بالف خير وصحة».

وأضاف الإعلامي الرياضي السعودي :« اذكروا تركي آل الشيخ بدعوه صادقة ، انه يحتاجها.. يارب خفف عنه».

وكان المستشار تركي آل الشيخ، تمنى عودته إلى الرياض بعد إجراء عملية جراحية فى نيويورك لإزالة ورم في المخ.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر " تويتر "، قال فيها:"‏الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه ... الحمد لله ... الحمد لله جايك يا الرياض قريبا إن شاء الله ".

وتفاعل معه عشرات الفنانين والمشاهير داعين له بالشفاء العاجل والعودة لوطنه مرة أخرى سالمًا.