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نائب يطالب بإجراء اختبارات نفسية للعاملين بدور الأيتام

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حسن علام- متابعات

البرلمان

اللجنة التشريعية

دور الايتام

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن قرار وزارة التضامن الصادر بإقالة مجلس إدارة دار رعاية الأيتام "نهر الحياة" بالعاشر من رمضان، والذي انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتعذيب إحدى فتيات الدار، هو استمرار لمنهجية المسكنات لما هو موجود من جوانب قصور لدى بعض دور رعاية الأيتام واستمرار الانتهاكات بها، مشيرا أنه كان من الأفضل البحث بعمق في مسببات المشكلة الحقيقية للوقوف عليها ومعالجتها.

وأشار مشهور، في بيان له اليوم السبت، إلى أنه لا بد من وجود اختبارات نفسية تتم ليتضح لنا من يصلح لهذا العمل من عدمه، متابعا أنه من الأفضل تتم بأرقام كودية وأن يكون لكل شخص رقم كودي دون معرفة اسمه لضمان الشفافية والحيادية، موضحًا أهمية عمل هذه الاختبارات لمعرفة أسباب إقدامهم على هذه الخطوة ومدى صلاحيتهم لهذا العمل.

وأكد أن منظومة العمل داخل دور رعاية الأيتام في مصر سيئة للغاية وتحتاج إلى إعادة هيكلة بل ورؤية جديدة لكيفية المراقبة والمتابعة خاصة بعد أن زادت الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال بداخلها بشكل غير مسبوق بداية من ضرب وتعذيب الأطفال ونهاية باستخدامهم في تجارة المخدرات والدعارة.. وأحيانًا بيع الأطفال أنفسهم.


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