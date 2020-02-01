كارثة كشفتها المعاينة داخل عيادة طبيب ضحية «الختان»

شكلت وزيرة الصحة، لجنة لمعاينة لعيادة الطبيب المتهم في وفاة الطفلة ندى حسن عبد المقصود، إثر عملية ختان داخل عيادة خاصة.

وجاءت اللجنة المشكلة بناءًا على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، برئاسة وكيل وزارة الصحة بأسيوط الدكتور محمد زين، ومحافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، ومدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.

وانتهت اللجنة من أعمال المعاينة وكتابة تقرير فني بجملة المخالفات التي تم اكتشفتها تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

ورصدت اللجنة مخالفات، وإعداد تقرير فني، وتم اكتشفت عددًا من المخالفات التي تجعل العيادة غير مطابقة للمعايير الطبية.

وكشفت اللجنة مخالفات فنية منها تهالك التجهيزات الطبية الموجودة بالعيادة، بالإضافة لسوء النظافة بكل أنحاء العيادة، كما أن الأدوات التي استخدمت في العملية عليها صدأ ظاهر.

وتبين للجنة من خلال رصد معاينة العيادة أن أجهزة التنفس الصناعي الموجودة بغرفة العمليات لا تعمل، وغير جاهزة للعمل الفوري، كما لا يوجد غرفة عناية مركزة داخل العيادة، وغرفة الإفاقة غير مجهزة وتستخدم كمخزن.

وبدورها قدمت اللجنة ملف كامل للنيابة العامة لإرفاقه مع أوراق القضية، وقام وكيل الوزارة برفع مذكرة لإدارة التراخيص بوزارة الصحة، ومخاطبة محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، للموافقة على الإغلاق الإداري لحين انتهاء التحقيقات، وتلافى المخالفات.

ويذكر أن خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة تلقى البلاغ رقم (10187) بوفاة طفلة بمركز منفلوط بأسيوط أثناء عملية ختان، وتم القبض على الطبيب ووالد الضحية، وأمرت بحبس الطبيب ووالد الطفلة في هذه الجريمة التي قيدت برقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط.