  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
موعد والقنوات الناقلة ليفربول أمام وست هام

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وساوثهامبتون

تطبيق "واتساب"

«واتساب» يوقف الخدمة عن الملايين من مستخدمي «أندرويد» و«آي فون»

محمد علي

الحكم بحبس «محمد علي» 5 سنوات

تركي آل الشيخ

تدهور صحة تركي آل الشيخ وإعلامي يطلب الدعاء له

الجامعة العربية

بيان ناري.. الجامعة العربية ترفض«صفقة القرن»

أرشيفة

كارثة كشفتها المعاينة داخل عيادة طبيب ضحية «الختان»

بدء اجتماع وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان حول "سد النهضة "

إثيوبيا والسودان ترفضان التوقيع على وثيقة سد النهضة

ارشيفية

كاميرا مراقبة توثق محاولة اغتصاب منتقبة في السعودية

المذيعة

برصاصة في الزمالك.. الموت يفجع إعلامية مصرية شهيرة

مريم حسين

الإمارات تعتقل فنانة شهيرة بتهمة «هتك العرض»

كاميرا مراقبة توثق محاولة اغتصاب منتقبة في السعودية

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

ضبط مصنع للخمور بالسعودية يصدر آلاف اللترات

#

رقم تاريخي في اكتتاب "أرامكو" السعودية

#

بلومبيرغ : تغيير كبير في السعودية.. الأجنبيات في المقدمة

#

رد حازم من «آل السيخ» بعد استفزازه بشأن السعودية

السعودية

اغتصاب

شوارع

تحرش

سيدة منتقبة

وثقت كاميرا مراقبة محاولة اغتصاب سيدة منتقبة على يد رجل بأحد أسواق وادي الدواسر بالسعودية.

ويظهر في الفيديو مرور الرجل خلف السيدة المنتقبة، ويقوم بالتحسس عليها من الخلف فتصده السيدة، ثم يعود مرة أخرى ويتهجم عليها محتضنها من الخلف وتسقط السيدة على الأرض ويسقط فوقها، قبل أن يم بالهروب والجري.

ونشر حساب "مجتمعنا" السعودي الذي يحظى بمتابعة أكثر من 3 مليون على موقع الترغيدات القصيرة "تويتر"، الفيديو معلقًا عليها :« فيديو  كاميرا مراقبة توثق قيام شخص بالتحرش بامراة في احد أسواق وادي الدواسر ، ومطالبات بالقبض عليه».

وعلق نشطاء بهجوم غاضب على الرجل واصفين الواقعة بأنها لم تعد تحرش ولكنها تعدته إلى محاولة الاغتصاب، مطالبين الأمن بسرعة القبض عليه.

بينما اعتبر البعض أن السيدة مخطئة كذلك لخروجها دون محرم، وهو ما أثار غضب البعض وهاجموا أصحاب هذه النظرية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» اجتماع سري بين "أردوغان" و"هنية"
» صن داونز يهزم الوداد ويتصدر مجموعته
» ترتيب مجموعة الزمالك بعد نهاية دور المجموعات بدوري الأبطال
» مجموعة الزمالك.. مازيمبي يقسو على زيسكو بثلاثية
» ديربي مدريد.. بث مباشر لمباراة الريال وأتليتكو
» «النقض» تقبل طعن «أبوالفتوح» ونجله وتعيد محاكمتهما
» أبطال إفريقيا.. الزمالك بـ«البدلاء» يتعادل سلبيًا مع أول أغسطس
» الإمارات تعتقل فنانة شهيرة بتهمة «هتك العرض»
» موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة
» بالصور.. فضيحة جنسية تهدد "إيتو"
» هل "الخفاش" هو مصدر العدوى ولماذا الصين دائما مصدر الأوبئة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:04 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني