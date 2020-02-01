كاميرا مراقبة توثق محاولة اغتصاب منتقبة في السعودية

01 فبراير 2020 - 04:42 م

وثقت كاميرا مراقبة محاولة اغتصاب سيدة منتقبة على يد رجل بأحد أسواق وادي الدواسر بالسعودية.

ويظهر في الفيديو مرور الرجل خلف السيدة المنتقبة، ويقوم بالتحسس عليها من الخلف فتصده السيدة، ثم يعود مرة أخرى ويتهجم عليها محتضنها من الخلف وتسقط السيدة على الأرض ويسقط فوقها، قبل أن يم بالهروب والجري.

ونشر حساب "مجتمعنا" السعودي الذي يحظى بمتابعة أكثر من 3 مليون على موقع الترغيدات القصيرة "تويتر"، الفيديو معلقًا عليها :« فيديو كاميرا مراقبة توثق قيام شخص بالتحرش بامراة في احد أسواق وادي الدواسر ، ومطالبات بالقبض عليه».

وعلق نشطاء بهجوم غاضب على الرجل واصفين الواقعة بأنها لم تعد تحرش ولكنها تعدته إلى محاولة الاغتصاب، مطالبين الأمن بسرعة القبض عليه.

بينما اعتبر البعض أن السيدة مخطئة كذلك لخروجها دون محرم، وهو ما أثار غضب البعض وهاجموا أصحاب هذه النظرية.