» موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

01 فبراير 2020 - 04:40 م

يحل فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه الهلال السودانى اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الهلال السوداني والأهلي المصري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

وتعد المباراة في غاية الصعوبة على النادي الأهلي في ظل رغبته في حسم الصعود للدور المقبل من البطولة الإفريقية وتلبية طموحات الجماهير وهو ما يرغب فيه الهلال على أرضه ووسط جمهوره.