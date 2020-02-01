بيان ناري.. الجامعة العربية ترفض«صفقة القرن»

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أعلنت جامعة الدول العربية، عقب اجتماعها الطارئ اليوم السبت، رفض صفقة القرن "الأميركية - الإسرائيلية".

وأكدت الجامعة في بيان لها على عدم التعاطي مع صفقة القرن أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال، كما أكدت أن مبادرة السلام العربية، بنصها الذي أقر عام 2002، هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام.

وشددت الجامعة على أن إسرائيل لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية، كما  أكدت على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية.

كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "البيان الختامي للاجتماع، أعلن صراحة رفض ما يسمى صفقة القرن لأنها لاتلبي الحد الأدنى "من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني".

من جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الفلسطينيين حصلوا في الجامعة العربية، على الدعم اللازم، لمواجهة ما يسمى بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر اجتماعا لمجلس الأمن الشهر الجاري.




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