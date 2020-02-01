الإمارات تعتقل فنانة شهيرة بتهمة «هتك العرض»

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مريم حسين
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الامارات

هتك عرض

مريم حسين

صالح الجسمى

ألقت السلطات في الإمارات، القبض على الفنانة المغربية الشهيرة مريم حسين، وذلك تنفيذًا لحكم القضاء بحبسها شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة.

وأعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، أن قوات تنفيذ الأحكام ألقت القبض على مريم حسين، لتنفيذ حكم حبسها، مؤكدًا على نيته عدم التنازل، حيث أنه هو من رفع قضية ضدها بسبب فيديو فاضح يعود لعام 2018.

وكانت محكمة جنح دبي قد أصدرت حكما ابتدائيا بسجن هذه الفنانة مدة 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات التي تعيش فيها منذ فترة طويلة، بتهمة "هتك العرض بالرضا" مع مغني راب أمريكي أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية، وبراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في القضية ذاتها، حسب ما أعلنته محاميته الإماراتية حوراء موسى عبر حسابها على "تويتر".

فيما نشرت حسابات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات منسوبة لوالدة الفنانة المغربية، تقول غيها إن ابنتها مظلومة ووجهت رسالة للشامتين ذكرت فيها إنهم راضون بقضاء الله وسيكون النصر حليفها.

وكتبت أم مريم عبر حسابها على "سناب شات"، رسالة نقلتها صفحات فنية قالت فيها: "الله ينصرك يا قرة قلبي على الشامتين، الله المستعان الحمد لله ربي ما يسد باب ينفتح ببان الله ينصر بنتي على كل من ظلم بنتي غدا يبان الحق بإذن الله اللهم لك الحمد".

وأضافت: "اللي جالس يشمت في بنتي اقول له إحنا مؤمنين وراضين بحكم الله ارتاحوا الأمور طيبة والحمد لله وأنا أم مريم أقول لكم يا جالسين تشمتون والله إحنا مؤمنين وراضين لكن أقول وارجع بنتي مظلومة".


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