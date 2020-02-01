بالصور.. فضيحة جنسية تهدد "إيتو"

01 فبراير 2020 - 04:05 م

تهدد قضية إثبات نسب نجم الكرة الكاميرونية الشهير صامويل إيتو، حيث يواجه مشاكل قضائية ما زالت تلاحقة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن هداف ناديي برشلونة وإنتر ميلان السابق، صار مطاردا بقضية إثبات نسب جديدة .

وقالت الصحيفة إن النجم الكاميروني سيخضع للمحاكمة يوم الاثنين الثالث من فبراير الحالي في العاصمة الإسبانية مدريد في قضية إثبات نسب، طالبة جامعية تبلغ 20 عاما له تدعى إيريكا.

وذكرت أن هذه الفتاة ستكون الابنة الثامنة للنجم الكاميروني في حال حكمت المحكمة لصالحها .

وولدت إريكا في 15 نوفمبر 1999 وعانت طوال حياتها من أمراض مختلفة، وكان لا بد من استئصال إحدى كليتيها وخضوعها لجراحة في العمود الفقري .

يشار إلى أن نجم برشلونة السابق، يواجه إمكانية صدور حكم بالسجن ضده بتهمة التهرب من دفع نفقة شهرية بقيمة 10 آلاف يورو لرعاية ابنته، بعدما صدر الحكم هذا الصيف عن محكمة إيطالية، وتصر والدة البنت على تهربه من الدفع، لتتقدم بدعوى أخرى ضده.





