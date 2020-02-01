الجزائر تشن هجومًا حادًا على "أردوغان"

01 فبراير 2020 - 03:39 م

هاجمت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن تصريحاته حول حقبة الاستعمار الفنسي.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن فوجئت بتصريحات "أردوغان" حول قضية الذاكرة الوطنية.

وذكر البيان: "فوجئت الجزائر بتصريح أدلى به رئيس جمهورية تركيا، السيد رجب طيب أردوغان، نسب فيه إلى السيد رئيس الجمهورية حديثا، أخرج من سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر، بداعي التوضيح، تشدد الجزائر على أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية التي لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري، هي مسائل جد حساسة، لا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها".

وفى تصريحات له يوم أمس، قال الرئيس التركي، أمام قيادات حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة، إنه طلب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تسليمه وثائق تخص المجازر الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية للجزائر.

وتابع أن رئيس فرنسا ماكرون لا يعرف شيئا عن هذه المجازر وسأقدم له هذه الوثائق لأنهم قاموا بهذه المجازر في الماضي بالجزائر".

وأكمل: "الرئيس الجزائري قال لي إن فرنسا قتلت 5 ملايين جزائري... علينا أن ننشر هذه الوثائق ليتذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قتلت 5 ملايين جزائري".