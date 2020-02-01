» طلاب الأزهر يرحبون برواد معرض الكتاب بالإنشاد

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متابعات- أمينة عبد العال

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أنشد طلاب وطالبات الأزهر من مختلف المحافظات بجناح الأزهر بمعرض الكتاب العديد من الفقرات الإنشادية التي جذبت رواد جناح الأزهر وتفاعلوا معها بالإنشاد والتصفيق.

وامتزجت الابتهالات بأصوات عذبة جذبت ورواد جناح الأزهر الشريف، حيث لاقت أنشودة "قمر" ومقتطفات من نهج البردة للإمام البوصيري وغيرها من الأناشيد تشجيع من الجمهور، حسبما نشرت "صدى البلد".

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف يشارك للعام الرابع علي التوالي في جناح خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.

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