» تمثال بالشيكولاتة لـ"رونالدو"

01 فبراير 2020 - 01:35 م

صمم النحات البرتغالي خورخي كاردوسو تمثالًا مصنوعًا من الشيكولاتة للدون كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي؛ تكريمًا لمسيرة مواطنه.

ويعرض النحات التمثال فى متاجر Suard بسويسرا لمدة أسبوعين ثم سينقل بعد ذلك إلى البرتغال ليتم عرضه لمدة ثلاثة أيام فى بلدة كاردوسو.

وفي تصريحات للنحات كاردوسو نقلتها وكالة «رابتلي» الروسية قال: «لقد صنعت هذا التمثال؛ لأنه لم يكن موجودًا في السابق تمثال من الشيكولاتة بالحجم الطبيعي، وأنا سعيد بذلك؛ لأنني من المعجبين به وقبل كل شيء، لأن مسيرته تشبه مسيرتي».

وأضاف: «كلانا بدأ من لا شيء عندما كنا صغارًا وعملنا بجد حتى الآن، ووصلنا إلى التميز العالمي، هو أفضل لاعب فى العالم، وأنا بالمقابل فزت بلقب أفضل صانع شيكولا فى العالم».