بث مباشر.. اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة صفقة القرن

01 فبراير 2020 - 01:29 م

بدأ اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، الطاريء في دورته غير العادية بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبومازن، لبحث كيفية الرد على خطة ترامب للسلام.



ويستمع وزراء الخارجية العرب من أبومازن لشرح الموقف الفلسطيني حول ما تسمى «خطة ترامب للسلام» الأمريكية- الإسرائيلية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، وبحث كيفية مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.



ويأتي انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في وقت بالغ الأهمية يتطلب موقفا عربيا موحدا للرد على هذه المخططات، ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية، وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية بكافة بنودها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية.



ويقدم المصريون بثا مباشرا للمؤتمر