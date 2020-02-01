كرتون شهير يتنبأ بـ"كورونا" قبل 27 عامًا ويثير الجدل

01 فبراير 2020 - 01:15 م

يبدو أن فيروس كورونا الصيني، الذي يهدد حياة ملايين من البشر، لم يكن اكتشافًا جديدًا، كما روج البعض عنه، بل إن الكرتون الشهير "ذا سيبمسونز" تنبأ بهذا الفيروس قبل 27 عامًا.

وقد أثارت حلقة قديمة من الكرتون الشهير "ذا سيبمسونز"، جدلاً واسعًا، بسبب تنبئه بفيروس كورونا منذ عام 1993، حيث تداول رواد مواقع التواصل صور من الكرتون تظهر تشابه كبير في أعراض المرض الذي بات تهديدًا دوليًا.

من جانبها، علقت صحيفة "ميرور" البريطانية أن العديد من عشاق المسلسل أصبحوا على يقين بأنه تنبأ بالفيروس المميت، منذ عام 1993 م.