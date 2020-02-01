  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس مصر

"الجبلاية" تعلن موعد مباريات دور الـ16 بكأس مصر

جامعة الدول العربية

بث مباشر.. اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة صفقة القرن

كارتيرون

تغييرات جذرية بتشكيل الزمالك لمواجهة بطل أنجولا

فيروس كورونا - أرشيفية

إعلامية صينية تعلن خبرًا صادمًا عن كورونا

ذا سيبمسونز

كرتون شهير يتنبأ بـ"كورونا" قبل 27 عامًا ويثير الجدل

الرئيس السيسي

السيسي لـ"أبو مازن": موقفنا ثابت مع القضية الفلسطينية

الصحفية رحاب بدر

أول تعليق لزوج الصحفية رحاب بدر: ما انتحرتش

كلوب وصلاح

"كلوب" يكشف حقيقة رحيل "صلاح" الصيف المقبل

مصطفى شعبان وصافيناز

أول صور من حفل زفاف مصطفى شعبان على صافيناز

الإعلامي عمرو أديب

أديب عن سد النهضة: "نستنى 30 يوم كمان"

بالصور..

كرتون شهير يتنبأ بـ"كورونا" قبل 27 عامًا ويثير الجدل

الصفحة الأخيرة

ذا سيبمسونز
ذا سيبمسونز
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

حقيقة إصابة أبناء الجالية المصرية في الصين بـ"كورونا"

#

طوارئ بإيطاليا بعد تأكيد تسجيل حالتي إصابة بـ"كورونا"

#

بريطانيا تنضم لقائمة ضحايا "كورونا "

#

أحلام تثير الجدل بـ مجوهراتها على مسرح البوليفارد بالرياض

يبدو أن فيروس كورونا الصيني، الذي يهدد حياة ملايين من البشر، لم يكن اكتشافًا جديدًا، كما روج البعض عنه، بل إن الكرتون الشهير "ذا سيبمسونز"  تنبأ بهذا الفيروس قبل 27 عامًا.

وقد أثارت حلقة قديمة من الكرتون الشهير "ذا سيبمسونز"، جدلاً واسعًا، بسبب تنبئه بفيروس كورونا منذ عام 1993، حيث تداول رواد مواقع التواصل صور من الكرتون تظهر تشابه كبير في أعراض المرض الذي بات تهديدًا دوليًا.

من جانبها، علقت صحيفة "ميرور" البريطانية أن العديد من عشاق المسلسل أصبحوا على يقين بأنه تنبأ بالفيروس المميت، منذ عام 1993 م.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «بكاء واتهامات».. والدة حلا الترك تثير الجدل بفيديو جديد
» طلاب الأزهر يرحبون برواد معرض الكتاب بالإنشاد
» "كله رايح".. أول كتاب للفنان محمد جمعة
» بث مباشر الزمالك يواجه أول أغسطس
» ختان الإناث جدل مستمر.. والإفتاء تحسم الأمر بهاشتاج
» الأردن يجلى 71 طالبا عربيا من بؤرة كورونا
» ابنة أصالة تشعل مواقع التواصل بأحدث ظهور لها
» تمثال بالشيكولاتة لـ"رونالدو"
» عباس: الولايات المتحدة هى الراعي الأساسي لوعد "بلفور"
» موعد ومكان عزاء الصحفية رحاب بدر
» فيديو نادر للراحل سعيد صالح من كواليس "الفارس والأميرة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني