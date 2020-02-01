» فيديو نادر للراحل سعيد صالح من كواليس "الفارس والأميرة"

01 فبراير 2020 - 01:08 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للراحل سعيد صالح، أثناء تسجيله دور شخصية أبو الرياح في فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة".

وعلقت أحد الحسابات التي تداولت الفيديو على السوشيال ميديا، قائًلا: كواليس العظيم الراحل سعيد صالح في تسجيل دوره في فيلم الفارس والأميرة الله يرحمه.

وفيلم "الفارس والأميرة" يعرض حاليًا في السينمات، وهو من إنتاج شركة السحر للرسوم المتحركة، تأليف وإخراج بشير الديك، فيما اشترك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين بينهم محمد هنيدي، دنيا سمير غانم، مدحت صالح، عبد الرحمن أبو زهرة وعبلة كامل .