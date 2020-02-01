السيسي لـ"أبو مازن": موقفنا ثابت مع القضية الفلسطينية

01 فبراير 2020 - 01:07 م

أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس.

وصرح "راضي"، بأن الرئيس السيسي بحث مع عباس مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء الإعلان عن خطة السلام الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل اليوم السبت.

وأضاف أن الرئيس السيسي كشف عن الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الموقف المصري ثابت، ولا بديل عن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.