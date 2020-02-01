» موعد ومكان عزاء الصحفية رحاب بدر

يقام عزاء الصحفية الراحلة رحاب بدر، اليوم السبت، في مسجد النور شارع 200 المعادي دجلة، بمنطقة ثكنات المعادي بعد صلاة المغرب.

وقد شيعت جثمان رحاب بدر من مسجد السيدة نفيسة مساء أمس، الجمعة، ودفنها في مقابر كلية البنات بمصر الجديدة.

بينما تستمر تحقيقات النيابة لمعرفة الملابسات الكاملة للواقعة وحقيقة وجود شبهة جنائية في الأمر، خاصة بعدما أكد زوجها أن هناك سارقا قد تسلل إلى المنزل وقت سفره.

يذكر أن رحاب بدر عملت كمنسقة إعلامية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية 41 ، كما عملت كمنسقة أيضًا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية