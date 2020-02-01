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تناول الفول والطعمية يوميًا يؤدي للإصابة بهذه الأمراض

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الفول والطعمية
الفول والطعمية
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متابعات- أمينة عبد العال

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بالرغم من أن الفول والطعمية من الوجبات الشعبية التي تعتبر أغذية أساسية على وجبة الفطور في العديد من البلاد العربية، إلا أن بعض الأبحاث الطبية الحديثة أثبتت خطورة تناول يوميًا علي المعدة.

وذكر تقرير طبي نشرته "صدى" أن غالبية هذه الأمراض تكون في المعدة، ومن أهم الأمراض التي يسببها تناول الفول يوميا:

الانتفاخ وعسر الهضم بسبب قشرة الفول التي من الصعب هضمها.

انتفاخ القولون

قلة التركيز، لأن البقوليات تحتاج إلي كميات كبيرة من الدم لهضمهاـ وبالتالي تقل كمية الدم التي تصل إلى المخ وتسبب قلة التركيز.

أما الطعمية ينتج عن تناولها يوميًا زيادة الوزن لاحتوائها علي الزيوت وعسر الهضم والانتفاخ.

ووجه الأطباء بتناول الطعمية بطهيها في الفرن، والتقليل من تناول الفول والفلافل بصفة يومية.

 

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