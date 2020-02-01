ناهد السباعي توجه رسالة لـ زلابيا ضحية التنمر

علا خطاب
علقت الفنانة ناهد السباعي، على قصة "زلابيا" ضحية تنمر السوشيال ميديا، التي تسببت في فسخ خطوبتها، بعد حفلها بيوم واحد، قائلة: "إن قصة "زلابيا" فكرتها بشخصية هبة رجل الغراب".
ونشرت ناهد السباعي، صورة لها بشخصية "هبة" بجانب صورة لـ هدير محمد، الشهيرة بـ زلابيا، ضحية واقعة التنمر.
وكتبت ناهد، على الصور: "افتكرت هبة قوي لما شوفت زلابية الحلوة.. بصي يا قمر الراجل الي ميحبكيش من جواكي قبل براكي يبقي ميستهلش قلبك الأبيض ده. هبة معملتش عمليات تجميل هبة شالت الحسنة وحطت ميك اب حلو زيك بالظبط".
وتابعت: "كل بنات العالم لو حطوا ميك أب مش حلو هيغير شكلهم وأنت أصلا حلوة ويامه ممثلين اتعرضوا للتنمر علي شكلهم زيك وأكتر وأنا واحده منهم. ثقي في ربنا إنه شايلك الأحسن لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع وفرحك إللي جاي أنا هتعزم عليه ونعملك أحلي ليلة لأحلي بنوتة"
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افتكرت هبة قوي لما شوفت زلابية الحلوة... بصي يا قمر الراجل الي ميحبكيش من جواكي قبل براكي يبقي ميستهلش قلبك الابيض ده. هبة معملتش عمليات تجميل هبة شالت الحسنة و حطت ميك اب حلو زيك بالظبط كل بنات العالم لو حطوا ميك اب مش حلو هيغير شكلهم و انت اصلا حلوة و يامه ممثلين اتعرضوا للتنمر علي شكلهم زيك و اكتر و انا واحده منهم. ثقي ف ربنا انه شايلك الاحسن لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع و فرحك الي جاي انا هتعزم عليه و نعملك احلي ليلة لاحلي بنوته. #زلابية #لا_للتنمر #هبة_رجل_الغراب @zalabia.hadeer
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