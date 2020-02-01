ناهد السباعي توجه رسالة لـ زلابيا ضحية التنمر

علقت الفنانة ناهد السباعي، على قصة "زلابيا" ضحية تنمر السوشيال ميديا، التي تسببت في فسخ خطوبتها، بعد حفلها بيوم واحد، قائلة: "إن قصة "زلابيا" فكرتها بشخصية هبة رجل الغراب".

ونشرت ناهد السباعي، صورة لها بشخصية "هبة" بجانب صورة لـ هدير محمد، الشهيرة بـ زلابيا، ضحية واقعة التنمر.

وكتبت ناهد، على الصور: "افتكرت هبة قوي لما شوفت زلابية الحلوة.. بصي يا قمر الراجل الي ميحبكيش من جواكي قبل براكي يبقي ميستهلش قلبك الأبيض ده. هبة معملتش عمليات تجميل هبة شالت الحسنة وحطت ميك اب حلو زيك بالظبط".

وتابعت: "كل بنات العالم لو حطوا ميك أب مش حلو هيغير شكلهم وأنت أصلا حلوة ويامه ممثلين اتعرضوا للتنمر علي شكلهم زيك وأكتر وأنا واحده منهم. ثقي في ربنا إنه شايلك الأحسن لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع وفرحك إللي جاي أنا هتعزم عليه ونعملك أحلي ليلة لأحلي بنوتة"