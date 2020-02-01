  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس مصر

"الجبلاية" تعلن موعد مباريات دور الـ16 بكأس مصر

جامعة الدول العربية

بث مباشر.. اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة صفقة القرن

كارتيرون

تغييرات جذرية بتشكيل الزمالك لمواجهة بطل أنجولا

فيروس كورونا - أرشيفية

إعلامية صينية تعلن خبرًا صادمًا عن كورونا

ذا سيبمسونز

كرتون شهير يتنبأ بـ"كورونا" قبل 27 عامًا ويثير الجدل

الرئيس السيسي

السيسي لـ"أبو مازن": موقفنا ثابت مع القضية الفلسطينية

الصحفية رحاب بدر

أول تعليق لزوج الصحفية رحاب بدر: ما انتحرتش

كلوب وصلاح

"كلوب" يكشف حقيقة رحيل "صلاح" الصيف المقبل

مصطفى شعبان وصافيناز

أول صور من حفل زفاف مصطفى شعبان على صافيناز

الإعلامي عمرو أديب

أديب عن سد النهضة: "نستنى 30 يوم كمان"

"كلوب" يكشف حقيقة رحيل "صلاح" الصيف المقبل

الرياضة

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أزمة جديدة بين "صلاح" و" يورجن كلوب"

#

"كاف" يكشف حقيقة تعيين "جاساما" لمباراة الأهلي والهلال

#

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة منة عرفة وعلى غزلان

#

حقيقة مشاركة "صلاح" سفيرًا بمعرض الكتاب

انستجرام

ناهد السباعي

هبة رجل الغراب

زلابيا

رد يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى، على إمكانية رحيل لاعبه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وربطت صحيفة إكسبريس تصريحات "كلوب"، بكونها ردًا على إمكانية انتقال صلاح لريال مدريد أو برشلونة الصيف المقبل، حيث عنونت: "مدرب ليفربول يتحدث عن انتقال محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد".

واعترف "كلوب" بأنه ليس لديه أدنى فكرة عما إذا كان صلاح يخطط للرحيل الصيف المقبل، مُشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الفرعون يشعر بالاستقرار بتواجده فى النادى.

وقال "كلوب" خلال تصريحاته لـ"إكسبريس": "لا أستطيع التحدث باسم صلاح، لكننى واثق من أنه سعيد فى النادي"، مُضيفًا: "تسألونني عما إذا كان صلاح سيبقى معنا بعد الصيف المقبل؟ أعتقد ذلك، هل سمعتم شيئًا مختلفًا –يقصد رحيله؟".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «بكاء واتهامات».. والدة حلا الترك تثير الجدل بفيديو جديد
» طلاب الأزهر يرحبون برواد معرض الكتاب بالإنشاد
» "كله رايح".. أول كتاب للفنان محمد جمعة
» بث مباشر الزمالك يواجه أول أغسطس
» ختان الإناث جدل مستمر.. والإفتاء تحسم الأمر بهاشتاج
» الأردن يجلى 71 طالبا عربيا من بؤرة كورونا
» ابنة أصالة تشعل مواقع التواصل بأحدث ظهور لها
» تمثال بالشيكولاتة لـ"رونالدو"
» عباس: الولايات المتحدة هى الراعي الأساسي لوعد "بلفور"
» موعد ومكان عزاء الصحفية رحاب بدر
» فيديو نادر للراحل سعيد صالح من كواليس "الفارس والأميرة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني