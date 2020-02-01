أديب عن سد النهضة: "نستنى 30 يوم كمان"

01 فبراير 2020 - 12:08 م

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مفاوضات سد النهضة، قائلاً: "كنا نحسبها الجولة الأخيرة، ولكنها الجولة قبل الأخيرة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأمر لم ينته، وتم مد فترة المباحثات، منوهًا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس وزراء إثيوبيا، وأخبره أنه يرغب في رؤية اتفاق عادل لكل الأطراف.

وتابع: "كنا نتمنى أن الأمر يكون انتهى، ولكن الأمر لم ينته بعد، ولكن في سبيله للانتهاء"، مؤكدًا أن الجانب الأمريكي يتابع مفاوضات سد النهضة بثقل كبير، معقبا: "انتظرنا 9 سنوات، مفيهاش حاجة نستنى 30 يوم كمان".