قطع المياه عن 23 منطقة بالقاهرة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق نتيجة لأعمال الصيانة والإصلاحات داخل محطة مياه المرج.

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن: "منشية السد العالي بالكامل - أرض أبو رجيلة ومشيخة العروبة - تقسيم أبو العز "1 - 2" - إسكانات النيل بمراحلها المختلفة - إسكانات أطلس بمراحلها المختلفة - أسبيكو القديم والجديد - المحمودية القديمة والجديدة - مساكن الجمهورية - مساكن إسكندرية "1 - 2" - مساكن الأهالي وخلف اسبيكو - عرب الجرعان - أرض الريان - تقسيم الأمل - مساكن النيل - القاهرة د - القاهرة 2 - القاهرة و - القاهرة - مساكن الدلتا - مساكن أطلس "1 - 2 - 3" - منطقة البركة الغربية والشرقية - كفر أبوصير - حوض الطويل - حوض داود - كفر الباشا - منطقة أبو حسام - منطقة الأباصيري - منطقة الرزازي".

وذلك ابتداء من الساعة 9 صباح اليوم السبت، حتى الساعة 5 مساء نفس اليوم، نظرًا لأعمال الصيانة والإصلاحات داخل محطة مياه المرج.

وطالبت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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