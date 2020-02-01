  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أنور قرقاش

طلب عاجل من "قرقاش" للدول العربية بشأن صفقة القرن

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

مصري بالصين

مصري بالصين: "لما نوصل مصر متقلقوش مننا"

هشام عشماوي

عاجل.. إحالة أوراق هشام العشماوى إلى المفتى

نانسي عجرم

بعد سرقة منزلها.. نانسي عجرم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة جريئة

مجلس الشيوخ يعلن موعد التصويت على عزل ترامب

مجلس الشيوخ يعلن موعد التصويت على عزل ترامب

الطيب و الخشت

الخرباوي: شيخ الأزهر لا يمثل الإسلام

الاهلى

عبارات مؤثرة.. الأهلي يحيي ذكرى شهداء بورسعيد

للمرة الثانية.. طائرة إيرانية تهبط خارج المطار

للمرة الثانية.. طائرة إيرانية تهبط خارج المطار

نجيب محفوظ وسيد قطب

سر اللقاء الذى جمع بين نجيب محفوظ وسيد قطب

بالفيديو..

لحظة انهيار سقف مجمع رياضي ومأساة عامل

عرب وعالم

سقوط سقف المجمع الرياضي في روسيا
سقوط سقف المجمع الرياضي في روسيا
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مسجد بالبحيرة

#

شاهد.. لحظة انهيار شرطي عراقي بسبب قمع المتظاهرين

#

مروع لحظة انهيار جسر بالسيارات بالصين

#

شاهد.. انهيار سقف بجامعة أم القرى

وثق مقطع فيديو لحظة انهيار سقف مجمع رياضي ضخم في مدينة بطرسبورج الروسية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحف محلية روسية، عاملاً على سقف المجمع وبينما كان يقوم بتفكيك السقف على مراحل برفقة زملائه سقط السقف فجأة وحاول العامل إنقاذ نفسه بالتمسك بقفص رافعة لكنه فشل وسقط.

ونشر موقع أمريكي أنه تم العثور على رفات العامل تحت الأنقاض وتمكن عامل آخر من النجاة.

يذكر أن وزارة الطوارئ الروسية أعلنت أن 80% من المبني انهار، لافتة إلى أن فرق الإنقاذ تحاول البحث عن المزيد من الأشخاص والذين هم في عداد المفقودين.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "مجنونة يا قوطة".. تباين كبير في أسعار الخضراوات في الأسواق
» حلا شيحة بإطلالة جديدة تثير ضجة
» لحظة انهيار سقف مجمع رياضي ومأساة عامل
» الزمالك يواجه بطل أنجولا عصر اليوم
» الجامعة العربية تناقش خطة "ترامب" للسلام بحضور أبو مازن
» اليوم.. صرف معاشات فبراير
» سلمان خان يصدم الجميع ويعتدي على أحد معجبيه بالمطار
» "انتى بنت مش كويسة".. الشربيني تنفعل على متصلة
» الأهلى يواجه الهلال فى مباراة حسم الصعود
» بعد زواجه.. أحمد حسن وزينب يثيران غضب السوشيال ميديا
» تصريحات نارية لنجم الأهلي بعد انتقاله للصفاقسي التونسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني