عاجل.. إحالة أوراق هشام العشماوى إلى المفتى

01 فبراير 2020 - 11:22 ص

أحالت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بطرة، اليوم السبت، الإرهابي هشام العشماوي، إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "بيت المقدس"، والذي يواجه فيها اتهامات مع أكثر من 200 متهم آخرين، بارتكاب 54 عملية إرهابية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وآخرين، ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص، وارتكاب 54 عملية إرهابية، شملت قتل 42 من الشرطة أبرزهم اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية الأسبق والمقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني والنقيب محمد أبو شقرة الضابط بوحدة مكافحة الإرهاب، و15 مواطنا والتسبب في إصابة أكثر من 340 مواطنا، في عمليات مختلفة منها الهجوم على كنيسة العذراء بالوراق وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، فضلا عن عمليات أخرى.