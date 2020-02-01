أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

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ذا فويس كيدز

فادي الهاشم

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم بالبطولات المختلفة.

"المصريون" تستعرض أبرزها والقنوات الناقلة لها.

دورى أبطال أفريقيا

مازيمبى Vs زيسكو يونايتد 3:00 على قناة  beIN SPORT HD 8

أول أغسطس Vs الزمالك 3:00 على قناة  beIN SPORT HD 6

اتحاد العاصمة Vs بترو أتلتيكو 3:00 على قناة  beIN SPORT HD 7

ماميلودى صن داونز Vs الوداد 3:00 على قناة  beIN SPORT HD 1

شبيبة القبائل Vs الترجى 6:00 على قناة  beIN SPORT HD 1

الرجاء Vs فيتا كلوب 6:00 على قناة  beIN SPORT HD 4

الهلال Vs الأهلى 9:00 على قناة  beIN SPORT HD 1

النجم الساحلى Vs بلاتينيوم 9:00 على قناة  beIN SPORT HD 7

الدورى الإنجليزى

ليستر سيتى Vs تشيلسى 2:30 على قناة  beIN SPORT HD 2

ليفربول Vs ساوثهامبتون 5:00 على قناة  beIN SPORT HD 2

نيوكاسل يونايتد Vs نورويتش سيتى 5:00 على قناة  beIN SPORT HD 7

وست هام يونايتد Vs برايتون 5:00 على قناة  beIN SPORT HD 12

واتفورد Vs إيفرتون 5:00 على قناة  beIN SPORT HD 11

بورنموث Vs أستون فيلا 5:00 على قناة  beIN SPORT HD 10

كريستال بالاس Vs شيفيلد يونايتد 5:00 على قناة  beIN SPORT HD 8

مانشستر يونايتد Vs وولفرهامبتون 7:30 على قناة  beIN SPORT HD 2

الدورى الإسبانى

غرناطة Vs إسبانيول 2:00 على قناة  beIN SPORT HD 3

ريال مدريد Vs أتلتيكو مدريد 5:00 على قناة  beIN SPORT HD 3

ريال مايوركا Vs بلد الوليد 7:30 على قناة  beIN SPORT HD 3

فياريال Vs أوساسونا 7:30 على قناة  beIN SPORT HD 13

فالنسيا Vs سلتا فيجو 10:00 على قناة  beIN SPORT HD 3

الدورى الإيطالى

بولونيا Vs بريشيا 4:00 على قناة  beIN SPORT HD 4

كاليارى Vs بارما 7:00 على قناة  beIN SPORT HD 4

ساسولو Vs روما 9:45 على قناة  beIN SPORT HD 4

الدورى الألمانى

بوروسيا دورتموند Vs يونيون برلين 4:30 على قناة  beIN SPORT HD 9

ماينز Vs بايرن ميونخ 4:30 على قناة  beIN SPORT HD 5

أوجسبورج Vs فيردر بريمن 4:30

هوفنهايم Vs باير ليفركوزن 4:30

فورتونا دوسلدورف Vs اينتراخت فرانكفورت 4:30

لايبزيج Vs بوروسيا مونشنجلادباخ 7:30 على قناة beIN SPORT HD 5

الدورى السعودى

العدالة Vs الأهلى 2:35 على قناة السعودية الرياضية

الشباب Vs الفتح 5:15 على قناة السعودية الرياضية

الفيحاء Vs الفيصلى 7:15 على قناة السعودية الرياضية


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