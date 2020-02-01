أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

محمد عبد الحارس
تقام اليوم السبت، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم بالبطولات المختلفة.
"المصريون" تستعرض أبرزها والقنوات الناقلة لها.
دورى أبطال أفريقيا
مازيمبى Vs زيسكو يونايتد 3:00 على قناة beIN SPORT HD 8
أول أغسطس Vs الزمالك 3:00 على قناة beIN SPORT HD 6
اتحاد العاصمة Vs بترو أتلتيكو 3:00 على قناة beIN SPORT HD 7
ماميلودى صن داونز Vs الوداد 3:00 على قناة beIN SPORT HD 1
شبيبة القبائل Vs الترجى 6:00 على قناة beIN SPORT HD 1
الرجاء Vs فيتا كلوب 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4
الهلال Vs الأهلى 9:00 على قناة beIN SPORT HD 1
النجم الساحلى Vs بلاتينيوم 9:00 على قناة beIN SPORT HD 7
الدورى الإنجليزى
ليستر سيتى Vs تشيلسى 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2
ليفربول Vs ساوثهامبتون 5:00 على قناة beIN SPORT HD 2
نيوكاسل يونايتد Vs نورويتش سيتى 5:00 على قناة beIN SPORT HD 7
وست هام يونايتد Vs برايتون 5:00 على قناة beIN SPORT HD 12
واتفورد Vs إيفرتون 5:00 على قناة beIN SPORT HD 11
بورنموث Vs أستون فيلا 5:00 على قناة beIN SPORT HD 10
كريستال بالاس Vs شيفيلد يونايتد 5:00 على قناة beIN SPORT HD 8
مانشستر يونايتد Vs وولفرهامبتون 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2
الدورى الإسبانى
غرناطة Vs إسبانيول 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال مدريد Vs أتلتيكو مدريد 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال مايوركا Vs بلد الوليد 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3
فياريال Vs أوساسونا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 13
فالنسيا Vs سلتا فيجو 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
الدورى الإيطالى
بولونيا Vs بريشيا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4
كاليارى Vs بارما 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4
ساسولو Vs روما 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4
الدورى الألمانى
بوروسيا دورتموند Vs يونيون برلين 4:30 على قناة beIN SPORT HD 9
ماينز Vs بايرن ميونخ 4:30 على قناة beIN SPORT HD 5
أوجسبورج Vs فيردر بريمن 4:30
هوفنهايم Vs باير ليفركوزن 4:30
فورتونا دوسلدورف Vs اينتراخت فرانكفورت 4:30
لايبزيج Vs بوروسيا مونشنجلادباخ 7:30 على قناة beIN SPORT HD 5
الدورى السعودى
العدالة Vs الأهلى 2:35 على قناة السعودية الرياضية
الشباب Vs الفتح 5:15 على قناة السعودية الرياضية
الفيحاء Vs الفيصلى 7:15 على قناة السعودية الرياضية
ظهر12:13 م
فجر
05:27
شروق
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ظهر
12:13
عصر
15:13
مغرب
17:34
عشاء
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