طلب عاجل من "قرقاش" للدول العربية بشأن صفقة القرن

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أنور قرقاش
أنور قرقاش
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وكالات - الدويني فولي

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طالب أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدول العربية والإسلامية، بتبني موقف واقعي من "صفقة القرن".

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم ومنظمة التعاون الإسلامي الإثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي وإستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية، تراكم تاريخي ندفع ثمنه“.

وأضاف: ”الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية رصيد إيجابي يعول عليه ولا يجب أن يهدر، ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه من نقطة انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن“.

ويجتمع وزراء الخارجية العرب الأحد، بشكل طارئ،  لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يناقش وزراء خارجية دول ومنظمة التعاون الإسلامي الموضوع ذاته في اجتماع طارئ الاثنين.



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