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مجلس الشيوخ يعلن موعد التصويت على عزل ترامب
مجلس الشيوخ يعلن موعد التصويت على عزل ترامب
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عبد القادر وحيد- متابعات

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مجلس الشيوخ

عزل ترامب

الاربعاء

5 فبراير

أفادت وكالة أسوشيتيدبرس بأن مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي أعلن أن موعد التصويت النهائي على عزل الرئيس دونالد ترامب، سيتم عقده الأربعاء المقبل.

وبحسب الوكالة فسيتم التصويت النهائي يوم الأربعاء 5 فبراير الساعة الرابعة، وسيجري التصويت بعد قدوم الرئيس الأمريكي إلى مبنى الكابيتول لإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام جلسة مشتركة للكونجرس.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد صوّت أمس الجمعة، ضد إحضار شهود أو وثائق جديدة في قضية عزل ترامب.

يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت، في ديسمبر، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

ويعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، تبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.

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