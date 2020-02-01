الخرباوي: شيخ الأزهر لا يمثل الإسلام

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صدى البلد

الطيب

ثروت الخرباوى

الخشت

عقب الدكتور ثروت الخرباوى المفكر السياسى، على السجال الفكري الثائر بين كل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قائلاً: "إن الذى كان يمثل الإسلام ويؤخذ منه فقط هو سيدنا محمد صلى الله عليه، وشيخ الأزهر يمثل الأزهر كمؤسسة علمية تعليمية فقط".

وأضاف "الخرباوي" خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، لا يمكن أن نقول أن الشيخ أحمد الطيب أو الشيخ محمد سيد طنطاوى أو الدكتور شلتوت، يمثلون الإسلام، ولا يمكن لأحد أن يقول إنني أمثل الإسلام حصريًا.

وتابع: "مؤسسة الأزهر يجب أن تضع لها تعريفًا هل هى مؤسسة دينية أو تعليمية؟، موضحًا أنه ولو اعتبرنا أن الأزهر مؤسسة دينية يعنى أننا شابهنا ذلك بأديان تسمح عقيدتها بأن يكون لها مؤسسة دينية، مثل المسيحيين، فالطبيعة العقيدية تسمح أن يكون هناك كنيسة تمثل الرب".

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