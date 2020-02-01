» سلمان خان يصدم الجميع ويعتدي على أحد معجبيه بالمطار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنجم بوليود، الفنان سلمان خان، وهو يعتدي على أحد معجبيه في أحد المطارات، ما أثار موجة من الجدل.

ويظهر في الفيديو المتداول، النجم سلمان خان، وهو متواجد بأحد مطارات بالهند، حيث اصطف عدد كبير من المعجبين حوله لالتقاط الصور التذكارية، ولكن الضيق كان يظهر على وجه "سلمان".

ويستكمل الفيديو، وقوف سلمان خان، لإحدى المعجبات بالفعل والتقط معها صورة هي وصغيرتها، ثم انطلق بعدها إلى باب صالة الوصول، الذي تواجد عنده معجب يمسك بهاتفه لأعلى، ويحاول التقاط صورة "سيلفي" مع نجم بوليوود، الذي فقد أعصابه واعتدى على المعجب، وقام بخطف هاتفه منه.

وعلقت أحد الحسابات العربية على إنستجرام، والتي قامت بتداول الفيديو، قائًلا: "‏هيدا ليه ماشي بالمطار وقدام العالم متل أبو الهول؟ ومش عم بيضحك، شوي كان رح يفترس المعجب لأنه عم يصور من يعيد.. هالنوع من النجوم يلي بيتعامل مع الناس بعجرفة وفوقية لازم الواحد بس يشوفهم يرميهم بالبيض مش يركض يتصور معهم هالمتعرجف بكون الممثل الهندي ‎سلمان خان".